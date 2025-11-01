Bloomberg: Южная Карелия теряет миллион евро в день от закрытия границы с РФ

Приграничный регион Финляндии Южная Карелия ежедневно недосчитывается около миллиона евро из-за отсутствия российских туристов и работников, написал Bloomberg . Пограничные переходы с Россией закрыли в 2023 году после кризиса с мигрантами.

По данным агентства, центр города Иматра заметно опустел: большинство магазинов закрылось, исчез поток автобусов с туристами, а спа-курорты столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Власти города вынуждены были выделить бюджетные средства, чтобы поддержать работу исторической гостиницы.

Директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен отметил, что ранее экономика региона сильно зависела от российских туристов и теперь местные жители расплачиваются за избыточное развитие инфраструктуры, рассчитанной на их поток.

Кризис затронул и промышленный сектор: сталелитейный завод сократил часть персонала, а компании UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group объявили о сокращениях. В здравоохранении региона также урезали штат сотрудников.

Член Совета безопасности, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в сентябре утверждал, что решение испортить отношения с Россией приняло финское правительство, но пострадало от этого само население.