Россия перекрыла Финляндии горло. Документ подписал Мишустин

Россия уведомила Финляндию о выходе из соглашения 1972 года по Вуоксе

Москва вышла из договора с Финляндией по реке Вуокса. Документ касался энергетического партнерства, соответствующий указ за подписью главы российского правительства Михаила Мишустина власти разместили на сайте правовых актов.

Соглашение по реке с Финляндией подписывал еще СССР. Договоренность действовала более полувека.

Документ регулировал работу Светогорской и Иматранской гидроэлектростанций. Они расположены на приграничном участке реки.

Согласно договору, Хельсинки передавали компенсационные пакеты электроэнергии — постройка советской ГЭС ограничила мощность финской станции.

Однако Финляндия с апреля 2022 года перестала покупать российскую электроэнергию. В результате кабинет министров России постановил прервать поставки компенсационной энергии по договору о Вуоксе.

Участок реки Вуокса, на который распространялось соглашение, находится в районе Верхнетуломского водохранилища. Оно было создано в середине 1960-х годов при строительстве Иматранской ГЭС и использовалось обеими странами как единая гидросистема.

