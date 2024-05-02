Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса пройдут в сентябре | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 19:00 Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса пройдут в сентябре Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса назначили на 20 сентября РИА «Новости»

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Апелляционный суд Амстердама проведет 20 сентября заседание по апелляциям футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

Она подчеркнула, что в ходе этих заседаний дела, связанные с контрабандой наркотиков и нападении на двоюродного брата, не будут рассматриваться по существу.

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Речь идет лишь о досудебном разбирательстве.

Ранее стало известно, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за долгов его компании «Посуда онлайн», которая задолжала примерно 165 тысяч рублей. Против организации открыли два исполнительных производства.