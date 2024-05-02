Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса пройдут в сентябре | 360°

02 мая 2024, 19:00
Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса пройдут в сентябре
Слушания по делу футболиста «Спартака» Промеса назначили на 20 сентября
Апелляционный суд Амстердама проведет 20 сентября заседание по апелляциям футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.
Она подчеркнула, что в ходе этих заседаний дела, связанные с контрабандой наркотиков и нападении на двоюродного брата, не будут рассматриваться по существу.
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Речь идет лишь о досудебном разбирательстве.
Ранее стало известно, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за долгов его компании «Посуда онлайн», которая задолжала примерно 165 тысяч рублей. Против организации открыли два исполнительных производства.
Долги
Наркотики
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Спартак
Контрабанда
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