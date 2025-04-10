ФСБ показала кадры обмена россиянина Петрова на американку Карелину

Обмен россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину сняли на видео. Кадры от ФСБ оказались в распоряжении 360.ru.

Обмен заключенными состоялся в Абу-Даби. На видео сняли два воздушных судна в аэропорту ОАЭ. Из одного джета вывели Петрова, из другого — Карелину. Когда россиянин поднялся на борт самолета, врачи приступили к его осмотру.

«Чувствую себя неплохо. Но два дня не спал, тяжело. Тяжелый перелет был, долгий. Жалоб нет», — сказал он.

Петрова арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения ВС России.