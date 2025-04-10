Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби

Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Об этом заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщила газета The Wall Street Journal .

Российская сторона передала американской Ксению Карелину, у которой двойное гражданство. В прошлом году ее приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.

Соединенные Штаты освободили Артура Петрова. Его арестовали в 2023-м на Кипре за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для ВС России.

В феврале Москва и Вашингтон также провели обмен заключенными. США освободили соучредителя криптобиржи BTC-Е Александра Винника, осужденного за легализацию денежных средств. Россиянин провел в американской тюрьме несколько лет.

Его обменяли на Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника посольства Соединенных Штатов задержали в 2021 году в аэропорту Шереметьево.