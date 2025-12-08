Французам не понравилось, что президент Франции Эммануэль Макрон единолично решил продолжать помогать Украине. Читатели Le Figaro раскритиковали его речь во время визита в Китай.

Выступая перед журналистами, Макрон назвал очень важным восстановление единства между европейцами и американцами по украинскому вопросу. Он также призвал на фоне мирного урегулирования продолжать экономическое давление на Россию.

Читателям не понравились высказывания президента. Интернет-пользователь с ником Juste du bon sens указал на то, что настояв на продолжении конфликта, европейцы останутся в безопасности, а украинцы погибнут. Diogène заявил, что конфликт остановится, если Европа не выделит Украине 140 миллиардов евро.

«С начала этого конфликта хоть раз консультировались с нашей Национальной ассамблеей? В такой демократической стране, как Германия, все было иначе», — спросил SYRIO.

Другие читатели заявили, что Макрон преувеличил грозящие Франции опасности, чтобы казаться незаменимым. Они призвали его подать в отставку и записаться добровольцем в Вооруженные силы Украины.

Ранее Макрон также предложил ввести мораторий на удары по энергетике в зимний период. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что из трусости он сказал это не напрямую России, а передал через Китай.