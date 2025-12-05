России это ни к чему. Депутат Колесник отверг идею Макрона о моратории на удары

Депутат Колесник заявил о трусости Макрона после его слов о моратории на удары

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о моратории на удары по энергетической инфраструктуре на зимний период. Но вместо прямого обращения к России трусливо передал это сообщение через китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат подчеркнул, что сама идея французского лидера не имеет никакого смысла.

«Если энергетическая инфраструктура Украины вновь заработает на полную мощность, то возобновится и работа украинского военно-промышленного комплекса. Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — заявил Колесник.

Он добавил, что французский лидер в очередной раз показал себя малодушным трусом, который поставил в неудобное положение китайских политиков.

С заявлением о прекращении ударов по украинским энергетическим объектам в течение зимних месяцев президент Франции Эммануэль Макрон выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Европейский политик подчеркнул, что Китай может присоединиться к инициативе и использовать свое влияние для полного прекращения боевых действий.