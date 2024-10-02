Иран ударил по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире «Моссада»

Генштаб ВС Ирана сообщил об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по двум базам Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы «Моссад». Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери. Его слова привело агентство Tasnim .

«Сегодня вечером мы атаковали базу „Моссада“, авиабазу Неватим и базу Хацрим, стратегические радары и скопления израильских танков», — заявил генерал.

По его словам, у Ирана была возможность атаковать израильскую экономическую инфраструктуру, но они этого не сделали.

По данным телеканала CNN, ракета Ирана взорвалась примерно в километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве.

Иранское агентство IRIB сообщило, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah для атаки на Израиль. Около 90% иранских ракет достигли целей на израильской территории. КСИР нанес удар в ответ на уничтожение командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.