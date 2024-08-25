Дурову грозит 20 лет по обвинению в терроризме и отмывании денег

TF1: Павла Дурова обвиняют в терроризме и отмывании денег, ему грозит до 20 лет

Pavel Durov/Instagram.com
Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Предпринимателю российского происхождения Павлу Дурову, задержанному во Франции, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

По информации телеканала, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции при пересечении границы. На его имя выписали французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Ордер выписали из-за отказа сотрудничать с французскими силовиками и проводить модерацию контента в Telegram. Во Франции считают, что зашифрованные сообщения сделали мессенджер популярной среди преступников площадкой. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

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