Дурову грозит 20 лет по обвинению в терроризме и отмывании денег
TF1: Павла Дурова обвиняют в терроризме и отмывании денег, ему грозит до 20 лет
Предпринимателю российского происхождения Павлу Дурову, задержанному во Франции, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил французский телеканал TF1.
По информации телеканала, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.
Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции при пересечении границы. На его имя выписали французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.
Ордер выписали из-за отказа сотрудничать с французскими силовиками и проводить модерацию контента в Telegram. Во Франции считают, что зашифрованные сообщения сделали мессенджер популярной среди преступников площадкой. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.