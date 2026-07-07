Песков: Запад меньше остального мира и он не должен диктовать всем свои правила

Западный мир меньше, чем остальной, поэтому он не должен диктовать всем правила. Об этом в интервью изданию Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, нормы международного права, о которых вещают различные международные организации, больше не соблюдаются. Доверия западному миру нет, никто не должен доверять политической, юридической или экономической системе, созданной Западом.

«А западный мир меньше, чем остальной мир. И он никогда не должен диктовать свои правила остальному миру. Теперь наши глаза широко открыты», — подчеркнул Песков.

Он посоветовал Европе перестать считать Россию угрозой, не игнорировать ее озабоченностей, не пренебрегать Россией и поскорее возобновить диалог. Также Песков заявил, что Россия никогда не начинала мировых войн, и не собирается начинать третью мировую