Журналист Боуз назвал фон дер Ляйен дурой за слова о доступном газе из США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, назвав закупки газа в США выгодными для Европы. Ирландский журналист Чей Боуз заявил об этом в соцсети X .

«Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал „доступнее и лучше“. <…> Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура», — сказал он.

Боуза возмутило заявление фон дер Ляйен о том, что полный отказ от российских углеводородов в пользу американских позволит Евросоюзу снизить торговые пошлины США. Детали сделки раскрыл хозяин Белого дома Дональд Трамп. В обмен на отмену 30% пошлины европейцы закупят за океаном топливо на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестируют 600 миллиардов, при этом 15% тарифы на импорт сохранятся.

Сделка Евросоюза с США возмутила политиков во Франции. Генсек французской Социалистической партии Пьер Жуве назвал ее соглашением о вассализации.