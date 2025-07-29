Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, назвав закупки газа в США выгодными для Европы. Ирландский журналист Чей Боуз заявил об этом в соцсети X.
«Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал „доступнее и лучше“. <…> Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура», — сказал он.
Боуза возмутило заявление фон дер Ляйен о том, что полный отказ от российских углеводородов в пользу американских позволит Евросоюзу снизить торговые пошлины США. Детали сделки раскрыл хозяин Белого дома Дональд Трамп. В обмен на отмену 30% пошлины европейцы закупят за океаном топливо на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестируют 600 миллиардов, при этом 15% тарифы на импорт сохранятся.
Сделка Евросоюза с США возмутила политиков во Франции. Генсек французской Социалистической партии Пьер Жуве назвал ее соглашением о вассализации.
Боец ВС России в одиночку сдерживал украинских диверсантов
Стало известно, чем опасен поцелуй покойника в лоб на похоронах
Макаревич не смог спасти молодую жену от акулы
Стали известны главные источники счастья для россиян
Фон дер Лгунья. Главу Еврокомиссии поймали на лжи об американском газе
«Знаковая история». Сын Куклачева объяснил, почему в труппу взяли кошек из зоны СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте