Трамп объявил о соглашении с Евросоюзом по пошлинам

Трамп: США и ЕС заключили крупнейшую торговую сделку по оружию и энергоносителям

США и Евросоюз заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, его слова привело издание Bloomberg .

По словам Трампа, ЕС согласился закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Дополнительно Евросоюз инвестирует 600 миллиардов долларов в экономику США.

Также американский президент отметил, что Брюссель приобретет «огромное количество военной техники. Сделка позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин, которые должны были ввести с 1 августа.

США установят 15-процентные пошлины на большую часть европейского импорта. Перед этим автомобили и запчасти из ЕС облагались 25-процентным сбором.

Трамп назвал это соглашение «крупнейшим из всех». Фон дер Ляйен подчеркнула, что оно обеспечит стабильность экономическим отношениям.

Министр торговли США Говард Лютник сообщил о планах принять решение по пошлинам на полупроводники и лекарства. Это произойдет примерно через «две недели».

Переговоры относительно этой сделки начались весной после угроз Трампа ввести «зеркальные» пошлины. Для ЕС первоначально планировалась 20-процентная ставка.

Ранее европейские страны разработали схему обхода ограничений на поставки оружия Украине. Они планируют передавать собственное старое вооружение Украине, а взамен закупать новое у США.