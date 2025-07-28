Во Франции сделку ЕС с США назвали позором и дорогой к вассализации

Торговая сделка Евросоюза с США — это позор и дорога к вассализации для стран — участниц ЕС. Такое мнение в соцсети Х высказал генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве.

«Для Европы это соглашение о вассализации. <…> Ведь Урсула фон дер Ляйен пожертвовала нашими рабочими местами, производствами и окружающей средой, пообещав 600 миллиардов инвестиций в США и покупку сжиженного природного газа. ЕС (снова) подписался под тем, чтобы остаться марионеткой Трампа», — написал лидер социалистов.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор назвал сделку с американцами «позором».

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен резко раскритиковала заключенную сделку и назвала ее «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее словам, 27 стран ЕС получили худшие условия, чем одна Великобритания.

В преддверии встречи президента Дональда Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии министр торговли США Говард Лютник и высокопоставленные чиновники ЕС провели переговоры по предстоящей сделке. Брюссель стремился заключить сделку, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны, отметил RT.