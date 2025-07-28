Чего изволите? Как фон дер Ляйен сдала Европу Трампу
Прошедшая в Шотландии встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, мнящей себя едва ли не новым фюрером четвертого еврорейха, и президента США Дональда Трампа наглядно продемонстрировала, кто в западном доме хозяин. И это по-прежнему Америка.
Несмотря на растущий национальный долг и угрозу крушения мировой долларовой системы, неудачные попытки играть роль чего-то среднего между миротворцем и мировым жандармом, падение популярности внутри самих Штатов и все более сужающийся круг друзей и соратников, Трамп сумел выдавить из Европы все, чего хотел, и даже больше.
Он не только принудил ЕС к покорности, причем сделал это максимально публично, отчего унижение европейцев стало для них еще более болезненным. «В основном я просто собираюсь взимать пошлины. Знаете ли, это не сделка как таковая, но люди будут платить пошлины. Мы устанавливаем их по нижнему пределу, а не по верхнему, потому что не хотим никому навредить. И довольно хорошо», — заявил Трамп.
Он и фактически заставил Европу заплатить за ее стремление окончательно испортить отношения с Россией.
Вы хотите продолжать военный конфликт на Украине и готовитесь к большой войне? Извольте закупить у США «огромное количество» оружия.
Отказываетесь от дешевых энергоносителей из России, закрывая последние возможности для поставок в ЕС российских нефти и газа? Отлично, вот вам обязательство закупить энергоносители у США на 750 миллиардов долларов. Внизу распишитесь, пожалуйста.
Вы просите у Вашингтона не заключать сделку с Москвой и не позволять России выйти победителем из конфликта на Украине? Что ж, это будет стоить вам инвестиций в размере 600 миллиардов долларов в экономику Штатов, но без каких-либо гарантий успеха украинской авантюры с американской стороны.
За все это в качестве утешительного бонуса мы возьмем с вас пошлину не в 30% на некоторые позиции европейского экспорта в США, а лишь в 15%, но на все, что бы вы нам в итоге ни поставляли. Эта ставка станет базовой и не будет касаться некоторых категорий товаров, таможенные тарифы на ввоз которых в Америку будут устанавливаться Штатами произвольно и доходить даже, скажем, до 50%, как это происходит с европейской сталью.
«Это действительно крупнейшее торговое партнерство в мире. Так что нам стоит попробовать, верно?» — вопрошающе язвил американский господин.
«Да. Очень жду этого. Большое спасибо», — устами фон дер Ляйен с покорностью произнесла «гордая и независимая» Европа.
Пожалуй, к сказанному больше добавить нечего. «Горем от ума» назвал русский классик попытку индивидуума ломать под себя объективную реальность. Трагедией безумия стала для ЕС политика его нынешнего руководства. Руководства, единственным результатом правления которого рано или поздно будет разрушение европейской цивилизации и отсутствие Европы как таковой.