Прошедшая в Шотландии встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, мнящей себя едва ли не новым фюрером четвертого еврорейха, и президента США Дональда Трампа наглядно продемонстрировала, кто в западном доме хозяин. И это по-прежнему Америка.

Несмотря на растущий национальный долг и угрозу крушения мировой долларовой системы, неудачные попытки играть роль чего-то среднего между миротворцем и мировым жандармом, падение популярности внутри самих Штатов и все более сужающийся круг друзей и соратников, Трамп сумел выдавить из Европы все, чего хотел, и даже больше.

Он не только принудил ЕС к покорности, причем сделал это максимально публично, отчего унижение европейцев стало для них еще более болезненным. «В основном я просто собираюсь взимать пошлины. Знаете ли, это не сделка как таковая, но люди будут платить пошлины. Мы устанавливаем их по нижнему пределу, а не по верхнему, потому что не хотим никому навредить. И довольно хорошо», — заявил Трамп.

Он и фактически заставил Европу заплатить за ее стремление окончательно испортить отношения с Россией.