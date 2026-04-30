Фицо заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву, приуроченного ко Дню Победы. Об этом он рассказал во время дискуссии со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в четверг.

«Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая», — сообщил Фицо.

Премьер-министр Словакии заявил, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Украине и необходимость скорейшего разрешения конфликта. Фицо считает, что проблему можно решить только дипломатическим путем.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Фицо приедет в Москву на 9 Мая. Премьер-министр Словакии с большой вероятностью отправится в Москву на празднование Дня Победы на автомобиле.

