Фицо приедет к Путину из-за срыва транзита газа

Вучич: Фицо встретится с Путиным, чтобы обсудить отказ Украины в транзите газа

Словакия сильнее других стран пострадает от прекращения транзита российского газа через Украину. Премьер-министр Роберт Фицо обсудит эту проблемы напрямую с президентом России Владимиром Путиным, сообщил лидер Сербии Александр Вучич телеканалу Happy .

«Насколько я знаю неофициально <…>, в понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — сказал он.

Вучич предупредил, что решение Украины остановить перекачку газа через свою ГТС оставит без отопления многие европейские страны. Сильнее всего, по его мнению, пострадают Словакия и Австрия, однако последняя уже нашла способ получать топливо другим путем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что действие пятилетнего соглашения о транзите газа в Европу прекратится 1 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский предложил Фицо сделку для возобновления поставок, но получил отказ.