Украина остановит перекачку российского газа в Европу 1 января 2025 года, когда завершится действие соглашения. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об этом в Верховной раде, сообщила «Страна.ua» .

«На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года», — сказал Шмыгаль депутатам.

Физически перекачка газа через украинскую ГТС остановится, по его словам, в 07:00 (08:00 по местному времени). Он заявил, что по требованию Еврокомиссии Украина может возобновить транзит топлива, но только не российского.

Договор о транзите газа из России в Европу через территорию Украины действовал пять лет. Одним из получателей была Словакия. Ее премьер-министр Роберт Фицо упрекнул киевский режим в одностороннем решении остановить перекачку. Он потребовал проявить солидарность.