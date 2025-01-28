Фицо предложил новый способ давления на Зеленского по вопросу транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена антироссийских санкций может изменить позицию киевских властей по вопросу транзита газа. Об этом сообщило издание Teraz.

«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает: если мы прекратим все санкции против России, он рискует не получить от Евросоюза ни евро», — сказал он во время заседания комитета Национального совета по экономическим вопросам.

На прошлой неделе киевские власти выразили готовность к транзиту азербайджанского газа в страны Евросоюза.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к руководству Украины с требованием разрешить ситуацию с транзитом газа через свою инфраструктуру. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что отказ продлевать договор с Россией о газовых поставках ставит под угрозу энергетику всего региона.

Еврокомиссия приняла решение как минимум на месяц отложить публикацию дорожной карты по полному отказу стран Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, в том числе и от газа. План собирались презентовать в конце февраля или начале марта 2025 года. Однако эти сроки сдвинулись.