Зеленский заявил о готовности Украины к транзиту газа из Азербайджана

Украинское руководство выразило готовность к транзиту азербайджанского газа в страны Евросоюза через свою инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило агентство Bloomberg.
Во время встречи с лидером Молдавии Майей Санду он отметил, что стороны могут заключить соглашение в кратчайшие сроки. Глава государства добавил, что уже обсуждал эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.
«Мы можем быстро подписать контракт, если будет политическая воля», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Венгрия и Словакия обратились к руководству Украины с требованием разрешить ситуацию с транзитом газа через свою инфраструктуру. Отказ продлевать договор с Россией о газовых поставках ставит под угрозу энергетику всего региона, объяснил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он также указал на агрессивные и враждебные высказывания с украинской стороны и пригрозил ответом.
Трамп начал переговоры о передачи TikTok под контроль американских инвесторов
В Мексике на границе с США обнаружили могилы с 56 телами
В Британии назвали четыре возможных варианта окончания украинского конфликта
Штурмовик Нифер рассказал об украинской семье, скрывавшейся от ВСУ в Курахове
Врач рассказал об опасности хурмы для некоторых людей
Новые российские FPV-дроны с фотоловушками вызвали зависть у американцев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте