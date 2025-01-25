Зеленский заявил о готовности Украины к транзиту газа из Азербайджана

Украинское руководство выразило готовность к транзиту азербайджанского газа в страны Евросоюза через свою инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило агентство Bloomberg .

Во время встречи с лидером Молдавии Майей Санду он отметил, что стороны могут заключить соглашение в кратчайшие сроки. Глава государства добавил, что уже обсуждал эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

«Мы можем быстро подписать контракт, если будет политическая воля», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к руководству Украины с требованием разрешить ситуацию с транзитом газа через свою инфраструктуру. Отказ продлевать договор с Россией о газовых поставках ставит под угрозу энергетику всего региона, объяснил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он также указал на агрессивные и враждебные высказывания с украинской стороны и пригрозил ответом.