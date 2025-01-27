Еврокомиссия отложила публикацию плана по полному отказу от российского газа

Bloomberg: ЕК отложила публикацию плана по отказу от газа из России

Европейская комиссия приняла решение как минимум на месяц отложить публикацию дорожной карты по полному отказу стран Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, в том числе и от газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

О работе над дорожной картой заявила на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

По ее словам, план собирались презентовать в конце февраля или начале марта 2025 года. Однако эти сроки сдвинулись.

«Исполнительный орган блока может представить дорожную карту 26 марта, что на месяц позже, чем изначально планировалось», — рассказали источники Bloomberg.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что европейским государствам в ближайшем будущем придется забыть об энергетической стабильности. По его словам, виной всему — экономическая выгода американских поставщиков нефти и газа.