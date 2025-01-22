«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу

Венгрия и Словакия потребовали от Украины разрешить ситуацию с транзитом газа

Премьер-министр Виктор Орбан провел в Братиславе переговоры с главой правительства Словакии Робертом Фицо. По итогам встречи венгерский премьер публично потребовал от Украины разрешить вопросы с транзитом газа через свою территорию, сообщила газета Index .

Орбан указал, что решение украинской стороны прекратить транзит газа ставит под угрозу не только Словакию, но и Венгрию, и снабжение всего региона в целом.

Политик счел неприемлемым отказ украинского руководства от переговоров по данному вопросу и отметил, что видит агрессивные и враждебные заявления со стороны Украины.

«Киев уже не сидит в седле настолько твердо, чтобы позволять себе такое. Останутся агрессивными — проиграют. В конце концов они нас разозлят, и мы ответим», — добавил Виктор Орбан.

Премьер Венгрии также указал, что членство Украины в НАТО «не стоит и не будет стоять на повестке дня», поскольку такой шаг будет означать немедленный, прямой и тотальный конфликт с Россией.