«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу
Венгрия и Словакия потребовали от Украины разрешить ситуацию с транзитом газа
Премьер-министр Виктор Орбан провел в Братиславе переговоры с главой правительства Словакии Робертом Фицо. По итогам встречи венгерский премьер публично потребовал от Украины разрешить вопросы с транзитом газа через свою территорию, сообщила газета Index.
Орбан указал, что решение украинской стороны прекратить транзит газа ставит под угрозу не только Словакию, но и Венгрию, и снабжение всего региона в целом.
Политик счел неприемлемым отказ украинского руководства от переговоров по данному вопросу и отметил, что видит агрессивные и враждебные заявления со стороны Украины.
«Киев уже не сидит в седле настолько твердо, чтобы позволять себе такое. Останутся агрессивными — проиграют. В конце концов они нас разозлят, и мы ответим», — добавил Виктор Орбан.
Премьер Венгрии также указал, что членство Украины в НАТО «не стоит и не будет стоять на повестке дня», поскольку такой шаг будет означать немедленный, прямой и тотальный конфликт с Россией.
Что касается членства в Европейском Союзе, то ситуация такова, что если бы Украина сегодня присоединилась к Европейскому Союзу, это уничтожило бы Венгрию. У Евросоюза нет денег, чтобы поглотить Украину, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Евросоюз ценой разрушения венгерской экономики. Мы уничтожим десятки тысяч венгерских сельскохозяйственных ферм и сотни тысяч семей.
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года. В середине того же месяца украинский министр иностранных дел исключил возобновление транзита.