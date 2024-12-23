Фицо на русском языке поблагодарил Путина за прием в Кремле

Словацкий премьер Роберт Фицо по-русски поблагодарил президента РФ Владимира Путина за встречу перед началом переговоров в Кремле. Кадры опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время рукопожатия Путин сказал Фицо «добро пожаловать».

«Большое спасибо за встречу», — поблагодарил за прием российского лидера словацкий премьер, причем на прекрасном русском языке.

Встреча Путина и Фицо прошла в формате «один на один» и без камер.

Словацкий премьер прибыл с рабочим визитом в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо планирует обсудить с Путиным проблемы, возникшие из-за срыва транзита российского газа через Украину. Словакия сильнее всего пострадает от решения Киева.