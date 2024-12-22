Путин начал переговоры с премьером Словакии в Москве

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
«Прямо сейчас в Кремле Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо», — написал он.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил Зарубину, что об очной встрече Путина с Фицо стало известно несколько дней назад. Он подтвердил, что одной из тем обсуждения сторон станет транзит российского газа. Другие подробности представитель Кремля приводить не стал.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным 23 декабря. По его словам, Словакия сильнее других стран пострадает от прекращения транзита российского газа через Украину.
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