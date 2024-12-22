Путин начал переговоры с премьером Словакии в Москве

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Прямо сейчас в Кремле Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо», — написал он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил Зарубину, что об очной встрече Путина с Фицо стало известно несколько дней назад. Он подтвердил, что одной из тем обсуждения сторон станет транзит российского газа. Другие подробности представитель Кремля приводить не стал.