Финский самолет не приземлился в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Yle: самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев в работе GPS

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle, были сбои в работе GPS.

«Самолет должен был приземлиться в 07:40 утра, но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки, — отметили журналисты.

Судно около 15 минут провело в воздухе, надеясь на восстановление сигнала.

Подобный случай произошел несколько месяцев назад. Самолет этой же авиакомпании не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки. Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS. Проблемы якобы начались из-за глушилок.

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