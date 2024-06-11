Финский самолет не приземлился в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS

Yle: самолет Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев в работе GPS

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle , были сбои в работе GPS.

«Самолет должен был приземлиться в 07:40 утра, но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки, — отметили журналисты.

Судно около 15 минут провело в воздухе, надеясь на восстановление сигнала.

Подобный случай произошел несколько месяцев назад. Самолет этой же авиакомпании не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки. Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS. Проблемы якобы начались из-за глушилок.