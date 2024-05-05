Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:10 Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS Yle: МИД Финляндии обвинил РФ в сбоях в работе GPS в районе Финского залива Unsplash

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В районе Финского залива зафиксировали сбои в работе GPS. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила во всем Россию. Ее процитировало издание Yle.

«Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились [с начала СВО], а также во многом изменили свою форму», — констатировала она.

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Министр уточнила, что при этом неизвестно, было ли глушение GPS «преднамеренным действием России».

Людям, пользующимся услугами авиаперевозчиков, нет повода для беспокойства — финские власти контролируют ситуацию, добавила Валтонен.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair из-за помех GPS не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки.

Летом 2023 года СМИ писали, что из-за глушилок в России помехи в работе GPS начались в Финляндии и Эстонии. Проблемы отразились на воздушном движении. Самолеты начали использовать альтернативные системы навигации.