Помехи GPS помешали самолету Finnair сесть в аэропорту Тарту | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 15:02 Помехи GPS помешали самолету Finnair сесть в аэропорту Тарту Самолет Finnair из-за помех GPS не смог сесть в Тарту и улетел в Хельсинки Unsplash

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Самолет авиакомпании Finnair из-за помех GPS не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист.

По ее словам, проблемы возникли у рейса AY1045 в минувшую пятницу, 26 апреля.

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«В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS», — пояснила она, уточнив, что из-за помех это сделать не удалось.

В итоге воздушное судно было вынуждено вернуться в Хельсинки.

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем ранее заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружили на восточном фланге НАТО.

По словам Херема, сбой выявили на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Его словам опубликовало издание Telegraph. Авторы статьи при этом утверждали, что в работу GPS якобы вмешивается российская система радиоэлектронной борьбы.

В начале года число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии оказалось в три раза выше показателя за весь 2023 год, отметило РИА «Новости», ссылаясь на данные Helsingin Sanomat. Большая часть случаев, по информации финской газеты, произошла у границы с Россией.