Финские женщины начали готовиться к военному конфликту с Россией

Guardian: в Финляндии 75 женщин начали готовить к боевым действиям против России

Группу из 75 женщин начали готовить в Финляндии к вероятному военному конфликту с Россией. Об этом сообщила газета The Guardian .

По информации источника, представительницы слабого пола прошли тренировки для выживания в условиях боевых действий.

В первую очередь их учили оказывать первую помощь пострадавшим, готовить на открытом воздухе, разводить костры и строить туалеты. Две участницы учений рассказали, что получили навыки по обращению со стрелковым оружием, но им это не понравилось.

«Не думала, что Россия будет реальной угрозой для нас. Но мы увидели украинский конфликт, так что можем быть следующими», — объяснила женщина.

Ранее издание Yle сообщило, что около 84% жителей Финляндии не ждут улучшения отношений с Россией раньше 2035 года.

Президент республики Александр Стубб не исключал, что отношения с Россией в будущем наладятся.