Финны нашли способ попасть в Россию, несмотря на закрытую границу | 360°

Мир 07 мая 2024, 02:16 Финны нашли способ попасть в Россию, несмотря на закрытую границу Yle: число финнов на границе между РФ и Эстонией выросло в 35 раз РИА «Новости»

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С начала года число финнов на пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе увеличилось в 35 раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщило издание Yle.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией 15 декабря. Местным жителям пришлось менять планы, так как срок ее открытия не озвучили. Всех пассажиров стали направлять в Эстонию.

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«Около 7300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», — уточнило издание.

Кроме того, число пересекающих границу финнов возросло на КПП «Лухамаа» и «Койдула».

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил последствия решения финских властей по закрытию границы с РФ. По его словам, так они остановили турпоток, бизнес начал закрываться, «экономику угробили» и лишили своих граждан возможности развиваться.

Ранее финская полиция задержала трех российских студентов, подозревая их в нарушении санкционного законодательства.