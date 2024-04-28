Финляндии назвали последствия закрытия границы с Россией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 09:54 Финляндии назвали последствия закрытия границы с Россией Володин: закрытием границы с Россией Финляндия лишила граждан шанса на развитие РИА «Новости»

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Власти Финляндии решением закрыть границу с Россией наказали собственных граждан, лишив их возможности развиваться. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Восточным регионам республики экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание. Но руководство страны опустило железный занавес и наказало своих граждан. Остановился туристический поток, бизнес закрывается, экономику угробили собственными руками», — подчеркнул он.

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Володин отметил, что в расположенном неподалеку от российской границы финском муниципалитете Виролахти закончились деньги даже на уборку улиц.

«Теперь Финляндия просит у ЕС 10 миллиардов долларов для финансирования приграничных районов с Россией. Это первые результаты потери республикой суверенитета после вступления в НАТО. И кого они наказали?» — задался вопросом политик.

Финские власти в ноябре прошлого года полностью закрыли границы с Россией. Сначала это была временная мера, но ее неоднократно продлевали. В последнем решении о продлении режима кабмин республики указал неопределенный срок.