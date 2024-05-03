Трех россиян в Финляндии заподозрили в обходе санкций | 360°

Мир 03 мая 2024, 16:20 Трех россиян в Финляндии заподозрили в обходе санкций Yle: трех студентов из РФ задержали в Финляндии по подозрению в обходе санкций XinHua / Global Look Press

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Финская полиция потребовала взять под стражу трех граждан России, учащихся в профессиональном колледже Каунуу. Их заподозрили в экспорте товаров и технологий двойного назначения из Финляндии в другие государства. Об этом сообщило издание Yle.

«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани», — отмечается в материале.

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Студентов задержали. Они ждут решения суда.

С 16 марта финские правоохранители начали задерживать автомобили с российскими номерными знаками. С этой даты автовладельцам, чьи машины зарегистрированы в России, приходилось доказывать контролирующим органам право пользоваться автомобилем в Финляндии.