Трех россиян в Финляндии заподозрили в обходе санкций | 360°

03 мая 2024, 16:20
Трех россиян в Финляндии заподозрили в обходе санкций
Yle: трех студентов из РФ задержали в Финляндии по подозрению в обходе санкций
Финская полиция потребовала взять под стражу трех граждан России, учащихся в профессиональном колледже Каунуу. Их заподозрили в экспорте товаров и технологий двойного назначения из Финляндии в другие государства. Об этом сообщило издание Yle.
«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани», — отмечается в материале.
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Студентов задержали. Они ждут решения суда.
С 16 марта финские правоохранители начали задерживать автомобили с российскими номерными знаками. С этой даты автовладельцам, чьи машины зарегистрированы в России, приходилось доказывать контролирующим органам право пользоваться автомобилем в Финляндии.
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