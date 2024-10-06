Финляндию обвинили в повышенном уровне русофобии после оскорблений футболистов

Посольство РФ в Финляндии заявило о русофобии после скандала на футбольном матче

Уровень русофобии в Финляндии достиг критического уровня на фоне роста расистских настроений. Такой вывод сделали в посольстве России в Хельсинки, комментируя оскорбления двух российских футболистов финскими болельщиками в ходе матча, прошедшего в Турку. Полное заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии .

Сотрудники посольства подчеркнули, что возмутились поведению финских болельщиков, допустивших оскорбления по национальному признаку в адрес игроков из России, выступающих за один из местных клубов.

«Критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны», — отметили в посольстве.

Дипломаты добавили, что в такой атмосфере среди жителей Финляндии в целом усилились расистские настроения, потому что под оскорбительные выкрики со стороны футбольных фанатов попали не только россияне, но и игроки других национальностей.

В посольстве добавили, что сейчас приходится рассчитывать на то, что спортивные организации Финляндии примут дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат безопасность спортсменов, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Поведение болельщиков на стадионе Турку привело к остановке матча чемпионата между командами первой лиги ТПС и Яро, где выступали россияне Сергей Еременко и Сергей Лазарев.

Бесновавшие на трибунах фанаты всячески оскорбляли спортсменов. В результате стюарды вывели со стадиона семь самых буйных болельщиков, а судья остановил игру.