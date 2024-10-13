Финляндия собралась развивать туризм на границе с Россией

Власти Финляндии инвестируют в развитие туризма на границе с РФ €3 млн

Восточная Финляндия получит три миллиона евро для развития туристической сферы. Об этом сообщило РБК .

Авторы материала отметили, что в этом регионе наблюдается острая необходимость в новых рабочих местах и услугах. По прогнозам, новые проекты позволят сократить отток населения из городов и привлекут новых жителей.

Ранее популярный среди туристов из России город Иматра получит четыре миллиона евро. Денежные средства направят на повышение конкурентоспособности местных предприятий. Власти возьмутся и за развитие Карельской железной дороги, чтобы сохранить лесную промышленность.

Финская телерадиокомпания Yle сообщала, что предпринимательская активность на востоке Финляндии пришла в упадок из-за отсутствия туристов из России. Множество компаний, которые существовали за счет российских туристов, столкнулись с такой же участью.

Посольстве России в Хельсинки ранее заявило, что уровень русофобии в Финляндии достиг критического уровня.