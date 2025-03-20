Финляндия призвала милитаризовать Украину до зубов

Украину необходимо «милитаризовать до зубов», чтобы она могла противостоять России. Об этом газете Politico заявил президент Финляндии Александер Стубб.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — рассказал он.

Лидеры стран Евросоюза планируют 21 марта обсудить стратегию по еврообороне, представленную ЕК, в том числе долгосрочный план вооружения Украины. В рамках проекта государства предоставят финансовые рычаги для резкого скачка инвестиций в производство оружия.

Глава евродипломатии Кая Каллас предложит на заседании поставить ВСУ два миллиона крупнокалиберных боеприпасов. Источники Reuters подтвердили, что снаряды уже есть на рынке, и их можно отправить на Украину в 2025 году. Стоимость боеприпасов оценили в пять миллиардов евро.

В марте Франция и Италия затормозили одобрение нового пакета помощи Украине на 40 миллиардов евро. Источник агентства Bloomberg допустил, что решение вряд ли примут на этой неделе.