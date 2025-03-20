Каллас захотела предоставить Украине 2 000 000 снарядов

На встрече лидеров Евросоюза глава евродипломатии Кая Каллас выступит с предложением поставки двух миллионов крупнокалиберных боеприпасов на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам авторов статьи, Украине передадут два миллиона снарядов, которые «есть сейчас на рынке и могут быть отправлены в 2025 году». Общая стоимость этих боеприпасов оценивается в пять миллиардов евро.

«Завтра я представлю это предложение европейским лидерам на заседании Европейского совета, подчеркивая важность поддержки этой цели», — написала Каллас в письме, с которым ознакомилось агентство.

Ранее стало известно, что Франция и Италия затормозили одобрение нового пакета помощи Украине от Евросоюза в размере 40 миллиардов евро. Кроме этого, власти Венгрии выступают против оказания любой военной помощи.