Франция и Италия затормозили одобрение нового пакета помощи Киеву от Евросоюза

Bloomberg: пакет помощи ЕС Украине вряд ли будет одобрен на этой неделе

Евросоюз планирует обсудить выделение пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов евро до конца этой недели, однако навряд ли государства — члены ЕС примут его на этой неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«План будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите на этой неделе, но окончательное решение вряд ли будет принято на этой неделе, поскольку некоторые страны хотят получить больше времени и подробностей», — заявил источник издания.

Большинство стран ЕС поддерживают принятие пакета, но некоторые страны — Франция и Италия — попросили дополнительное время для обдумывания этого решения. Власти Венгрии выступают против оказания любой военной помощи.

Ранее страны Европейского союза готовят масштабный проект по возрождению военной промышленности. Его запустят для поддержки Украины и сдерживания России на фоне снижения роли США в обеспечении безопасности Европы. Для этого планируется увеличить объем инвестиций в военно-промышленный комплекс и производство военной продукции.