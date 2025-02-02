Финляндия примет решения по поводу беженцев из России

Yle: в Финляндии рассмотрят заявки около 600 беженцев из России до конца апреля

В Финляндии сообщили, что около 600 беженцев из России ждут решения о предоставлении убежища. Об этом сообщило финское издание Yle со ссылкой на миграционную службы страны.

Некоторые ходатайства рассматривают более двух лет.

Сейчас в приоритете заявки тех россиян, кто ожидает рассмотрения заявления более шести месяцев. Миграционная служба планирует обработать эти запросы до конца апреля.

Как сообщил специальный генеральный инспектор службы Эппу Оджалы, значительная доля заявлений поступила от россиян, которые боятся возможной мобилизации и службы в армии. При этом подчеркнул, что сама угроза отправки на поле боя не является основанием для автоматического предоставления им убежища в Финляндии.

Начиная с сентября 2022 года служба получила более 1300 заявок, из которых 740 — от мужчин. По словам Оджалы, ведомство будет объективно оценивать, какое наказание или преследование может грозить заявителю за отказ от службы.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фантастической подлостью» депортацию украинских беженцев из Финляндии.