«Фантастическая подлость». Захарова высказалась о депортации украинцев из Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский направит депортированных из Финляндии украинских беженцев сразу на фронт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Российский дипломат назвал решение финских властей «фантастической подлостью».

«Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — написала Захарова.

Так она прокомментировала решение Финляндии о депортации украинцев на родину, которым отказали в виде на жительство или убежище, а также тех, кто совершил преступление. При этом в миграционной службе Migri заявили, что на Украине имеются безопасные регионы, не затронутые конфликтом.

Финская полиция не выдворяла украинских беженцев с 2022 года, но сейчас этот запрет пересматривают.

Ранее Зеленский отказался от перемирия и заморозки конфликта, потребовав гарантий безопасности от европейских государств и США.