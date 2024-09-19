Военные НАТО начали строить форпост на границе Финляндии и России

Силы НАТО занялись строительством новой базы в финской Лапландии, которая станет укрепленным пунктом на границе с Россией. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet .

«Эти силы представляют собой так называемые передовые сухопутные силы», — указал автор публикации.

Также в Финляндии разместят штаб наземных операций НАТО. Отвечать за работу базы будет Швеция, которая планирует перебросить туда от 20 до 50 своих офицеров.

По информации издания, Швеция возглавит военную базу на севере Финляндии, а финские военные в это время «займутся обороной» южный территорий.

Ранее на юге Эстонии создали новую военную базу НАТО, в которой можно разместить контингент военных до тысячи человек. База из 14 строений получила название Reedo, она расположена в селе Йуба.