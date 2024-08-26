Финляндию предупредили, что ее армия станет законной целью для ВС России

После вступления Финляндии в НАТО и начала формирования в стране военных баз армия соседнего государства, если произойдет глобальный конфликт с Россией, станет законной целью для ВС РФ. На это в беседе с РИА «Новости» указал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Министерство обороны России создало новый военный округ и несколько баз, которые в первую очередь предназначены для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны.

Леонков отметил, что в будущем все военные базы Финляндии станут частью НАТО. По его словам, это обернется тем, что в случае глобального конфликта между альянсом и Россией военные объекты Финляндии окажутся законной целью для армии РФ.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — заявил эксперт.

Ранее в НАТО заявили о планах развернуть на границе с Россией до пяти тысяч военных из Швеции и Норвегии в составе бронетанковой бригады.