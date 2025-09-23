Финляндия потребовала сбора ОБСЕ после слов Эстонии о российских МиГ-31

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия объявил о проведении специального заседания постоянного совета организации и стран — участниц Форума по сотрудничеству в области безопасности после заявлений Эстонии о нарушении воздушной границы российскими истребителями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участников делегации России в Вене.

Дипломаты заявили, что готовы завтра представить свою позицию на заседании, но саму встречу назвали частью европейской кампании для усиления негативного образа России и милитаризации восточного фланга НАТО.

«Дезинформационная кампания Запада на международных площадках продолжается», — заявили собеседники агентства.

Они добавили, что страны альянса сейчас используют любые поводы, чтобы нарастить объемы вооружений около границ Союзного государства России и Белоруссии.

На минувшей неделе власти Эстонии обвинили экипажи трех российских истребителей МиГ-31 в нарушении воздушного пространства и заявили, что поднимут вопрос в рамках четвертой статьи Устава НАТО.

Самый резкий комментарий дал президент Чехии Петр Павел. Он подчеркнул, что страны альянса обязаны сбивать российские самолеты при нарушении границ. По словам чешского лидера, Москва делает все, чтобы повысить напряженность в Европе, и такое поведение требует адекватного ответа.

В Министерстве обороны России заявление эстонских властей опровергли. В ведомстве подчеркнули, что истребители летели по маршруту над нейтральными водами Балтийского моря и от курса не отклонялись.