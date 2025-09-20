Президент Чехии призвал сбивать самолеты России над странами НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники по НАТО должны жестко реагировать на возможные нарушения воздушного пространства и сбивать российские самолеты в таких случаях. Его слова привел портал Novinky .

По мнению чешского лидера, такие действия Москвы существенно повышают напряженность в Европе, и ответ должен быть «адекватным, в том числе военным путем». Он подчеркнул, что нарушение воздушных границ является основанием для активации механизмов защиты.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о нарушении воздушного пространства Эстонии тремя российскими МиГ-31 и призвала НАТО реагировать на такие случаи решительнее, напомнив о прецеденте с Турцией 10 лет назад. В Таллине утверждают, что самолеты находились в их воздушном пространстве около 12 минут и намерены поднять вопрос в рамках 4-й статьи устава НАТО.

В российском Минобороны опровергли эти заявления, пояснив, что истребители выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и границ Эстонии не нарушали.