Минобороны России ответило на обвинение Эстонии в нарушении воздушного пространства

Российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Во время полета самолеты не отклонялись от согласованной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии, заявила пресс-служба Минобороны России.

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Ранее 19 сентября Генштаб Эстонии заявил о трех российских истребителях, которые якобы нарушили ее воздушное пространство. Эстонская сторона заявила, что самолеты находились в ее воздушном пространстве 12 минут.

В пресс-службе НАТО подтвердили обвинения Эстонии и заявили, что российские самолеты нарушили воздушное пространство этой балтийской страны.