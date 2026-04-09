Финляндия отказалась терпеть угрозы Трампа в адрес Ирана

Европейские союзники Соединенных Штатов, включая Финляндию, не потерпят агрессивных заявлений Дональда Трампа в сторону Ирана. Об этом в интервью газете Iltalehti заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

«Конечно, мы ни в коем случае не можем принять подобную риторику, если она сама по себе представляет собой угрозу или тем более если [угрозой является] то, что может быть за ней скрыто», — сказала она.

Она добавила, что сейчас сложились благоприятные условия для достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пригрозил, что Иран как цивилизация может погибнуть, если Тегеран не пойдет на сделку и не обеспечит свободное судоходство в Ормузском проливе. Накануне американский лидер объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы.