Целая цивилизация умрет. Трамп выступил с последним предупреждением

Трамп: целая цивилизация умрет при ударах по Ирану, но я не хочу этого

Грядущей ночью может произойти смерть целой цивилизации. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Целая цивилизация умрет ночью и больше никогда не вернется в мир. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он.

Глава Белого дома добавил, что в ночь на 8 апреля ожидается один из самых важных моментов в «долгой и сложной истории мира». По его словам, у власти в Иране находятся «менее радикальные умы»: Трамп выразил надежду, что в течение дня произойдет «нечто чудесно-революционное».

«Наконец-то подойдут к концу 47 лет шантажа, коррупции и смерти. Пусть Бог благословит великий иранский народ», — подчеркнул он.

Ранее американский президент уже пригрозил Тегерану днем уничтожения электростанций и мостов и потребовал открыть судоходство через Ормузский пролив. В противном случае, заявлял Трамп, иранцы будут жить в аду.