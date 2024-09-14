Названы шансы США остаться без российских титана, урана и никеля

Предложенные президентом России ограничения экспорта в недружественные страны урана, титана и никеля находятся на стадии обсуждения. Пока есть идея ввести ограничения поставок в конкретные государства. Как сообщил «Интерфакс» , об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что ответы на санкционное давление могут быть разными, но то, что тема попала в публичное пространство, стало сигналом для многих стран, получающих стратегическое сырье.

«Мы взвешиваем за и против, pro et contra, взвешиваем последствия от этого — здесь нельзя рубить с плеча», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что президент, правительство и другие ответственные структуры примут решение без лишних эмоций, чтобы потом не жалеть о своих действиях.

При этом он допустил, что запрет экспорта станет полным, так как США при поддержке западных партнеров ведут агрессивную политику против российской экономики.

«Соответственно, жесткость наших ответов будет тоже максимальной. Но я не готов сказать, будут ли эти рестрикции введены, и если будут, то когда», — признался Рябков.

С предложением к правительству ограничить экспорт урана, титана и никеля на этой неделе выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что к решению этой задачи нужно подойти взвешенно и сделать так, чтобы отечественные поставщики не понесли ущерба.