Фидан сообщил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил готовность Анкары принять очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сказал собеседник агентства.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кении Мусалией Мудавади Лавров заявил, что Украина не готова к дипломатическому урегулированию. Он подчеркнул, что Россия остается приверженной переговорам, однако в текущих условиях продолжит достигать целей специальной военной операции на поле боя.

Глава российского внешнеполитического ведомства также раскритиковал позицию Евросоюза. По его словам, ЕС не демонстрирует конструктивных предложений, которые способствовали бы продвижению переговорного процесса.