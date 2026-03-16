Лавров сообщил о саботировании договоренностей по украинскому конфликту
Россия продолжает придерживаться достигнутых ранее договоренностей по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако их выполнение блокирует украинская сторона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.
«Договоренности, которым Россия была привержена, начиная с 2022 года вплоть до года нынешнего, они саботируются украинской стороной», — сказал российский министр.
Лавров отметил, что по просьбе кенийской стороны делегация России подробно изложила текущую ситуацию вокруг попыток урегулирования конфликта на Украине. Москва привержена всем соглашениям, достигнутым в ходе переговорных процессов.
Лавров также заявил, что Европейский союз полностью дискредитировал себя и не демонстрирует конструктивной позиции, которая могла бы способствовать прогрессу в переговорах.
Мудавади сообщил, что Кения заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Россией.