Лавров: Россия придерживается договоренностей по урегулированию на Украине

Россия продолжает придерживаться достигнутых ранее договоренностей по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако их выполнение блокирует украинская сторона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

«Договоренности, которым Россия была привержена, начиная с 2022 года вплоть до года нынешнего, они саботируются украинской стороной», — сказал российский министр.

Лавров отметил, что по просьбе кенийской стороны делегация России подробно изложила текущую ситуацию вокруг попыток урегулирования конфликта на Украине. Москва привержена всем соглашениям, достигнутым в ходе переговорных процессов.

Лавров также заявил, что Европейский союз полностью дискредитировал себя и не демонстрирует конструктивной позиции, которая могла бы способствовать прогрессу в переговорах.

Мудавади сообщил, что Кения заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Россией.