Украина не готова к дипломатическому урегулированию конфликта, поэтому Россия продолжит достигать целей специальной военной операции на поле боя. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит», — сказал он.

По просьбе кенийской стороны российская делегация подробно изложила текущую ситуацию вокруг переговорного процесса. Лавров подчеркнул, что Москва оставалась приверженной достигнутым соглашениям с 2022 года, но их выполнение срывает украинская сторона.

Министр раскритиковал позицию Европейского союза. ЕС сам себя дискредитировал и не демонстрирует конструктивных предложений, которые способствовали бы продвижению переговорного процесса.