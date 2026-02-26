Поляки не согласились с результатами соцопроса CBOS о перспективах вступления Украины в Евросоюз. Они призвали тратить деньги на фермеров, нуждающихся в поддержке, а не плодить дотационные регионы. С такой позицией выступили читатели издания Gazeta .

Опрос CBOS показал, что поддержка вступления Украины в Евросоюз носит условный характер. Только 11,9% поляков готовы принять ее немедленно, 21% выступили категорически против членства. Наибольшее сопротивление оказали фермеры, люди с небольшим достатком, приверженцы правых взглядов и молодежь. Из 88,3% левых, поддержавших приглашение в будущем, 69,9% призвали сделать это при выполнении определенных условий.

Читателей издания не удивило, что каждый пятый поляк отказался принимать Украину в ЕС. Они напомнили, что в этой стране процветает коррупция, которую можно искоренить только за несколько поколений.

«Что может предложить Украина, кроме сельскохозяйственной продукции и распутных женщин? Россия может предложить природные ресурсы и большой рынок. Украина же, напротив, — обанкротившаяся страна, которая будет брать деньги из ЕС только за счет Польши», — заявил комментатор с ником dirac2010.

Интернет-пользователь bbtthh отметил, что на самом деле поляки не хотели бы видеть Украину в ЕС. Читатель matta99 согласился с ним. По его мнению, тот факт, что даже по официальному опросу более 60% поддержали членство только на определенных условиях, означает, что они не так наивны.

«Мы хотим соседа в ЕС, но такого, который будет играть по правилам, а не идти на компромиссы. Потому что если Киев придет без принципов, наши фермы будут выглядеть как мои зубы — с дырами, которые нельзя залатать без субсидий ЕС», — возмутился он.

Ранее бывший замминистра иностранных дел Индии, экс-посол в России Канвал Сибал заявил, что именно ЕС стал главной преградой на пути мирного урегулирования. Он усомнился в способности Запада держать ситуацию под контролем.