Европа проявила агрессию против России ради бесконтрольного доступа к природным богатствам страны. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. Слова дипломата привел ТАСС .

По ее словам, в последние годы европейские государства пытались сорвать развитие России под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду страны.

«Замысел европейских соседей для нас очевиден: направить агрессию на восток и любыми средствами устранить геополитических конкурентов, получить бесконтрольный доступ к природным богатствам России», — сказала Жданова.

Кроме того, Запад всеми силами стремился перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Россия, в свою очередь, не продвигала военную инфраструктуру к границам стран — членов НАТО, не размещала базы по всему миру и не вела войну «по доверенности» против Североатлантического альянса.

Дипломат заявила, что те, кто препятствовал миру на Украине и спонсировал войну, не должны рассчитывать на место за столом переговоров о завершении конфликта.

Ранее именно Евросоюз назвали главным препятствием для мирного урегулирования на Украине. В Индии заявили, что всему виной вмешательство объединения в российско-украинские переговоры и попытки их сорвать.