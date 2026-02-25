Агрессию ЕС против России объяснили стремлением к природным ресурсам
Жданова: ЕС хотел бы получить доступ к природным богатствам России
Европа проявила агрессию против России ради бесконтрольного доступа к природным богатствам страны. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. Слова дипломата привел ТАСС.
По ее словам, в последние годы европейские государства пытались сорвать развитие России под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду страны.
«Замысел европейских соседей для нас очевиден: направить агрессию на восток и любыми средствами устранить геополитических конкурентов, получить бесконтрольный доступ к природным богатствам России», — сказала Жданова.
Кроме того, Запад всеми силами стремился перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Россия, в свою очередь, не продвигала военную инфраструктуру к границам стран — членов НАТО, не размещала базы по всему миру и не вела войну «по доверенности» против Североатлантического альянса.
Дипломат заявила, что те, кто препятствовал миру на Украине и спонсировал войну, не должны рассчитывать на место за столом переговоров о завершении конфликта.
Ранее именно Евросоюз назвали главным препятствием для мирного урегулирования на Украине. В Индии заявили, что всему виной вмешательство объединения в российско-украинские переговоры и попытки их сорвать.